Карпенко прокомментировал явку в первый день досрочного голосования на референдуме

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко прокомментировал журналистам явку в первый день досрочного голосования, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первый день досрочного голосования проголосовали 6,19% граждан, включенных в списки. Мы так и предполагали, что где-то в пределах по дням явка примерно так и будет. Как правило, у нас досрочно голосует 30-40% населения", - сказал Игорь Карпенко.

Игорь Карпенко

При этом избиратели не должны оправдываться или кому-то объяснять, почему они голосуют досрочно.

Глава ЦИК напомнил, что на сегодняшний день для работы на референдуме аккредитованы 160 международных и 44 тыс. национальных наблюдателей. Традиционно миссии сделают свое заявление о результатах мониторинга.

Досрочное голосование проходит в Беларуси по 26 февраля включительно. Отдать свой голос можно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В основной день голосования, 27 февраля, участки будут работать с 8.00 до 20.00.-0-