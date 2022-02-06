Карпенко прокомментировал, почему не будут открываться избирательные участки за рубежом

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в эфире телеканала "Беларусь 1" прокомментировал, почему не будут открываться избирательные участки за рубежом, сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний день мы действительно проинформированы Министерством иностранных дел, что наши диппредставительства за рубежом приняли решение не формировать участки для голосования. Это связано с рядом причин. Порядка где-то трети наших диппредставительств не открывают их потому, что количество людей, которые могут голосовать на этом участке - меньше 20 человек. А Избирательным кодексом предусмотрено, что участок формируется с числом не менее 20 и не более 3 тыс. избирателей, - сказал Игорь Карпенко. - Есть ряд стран, где у нас ограниченный контингент дипломатических работников в силу ряда обстоятельств. Вы знаете, что сегодня введен ряд ограничений, санкций и, конечно, прошла оптимизация сотрудников, которые там работают. Это тоже не позволяет полноценно организовать работу участков. Кроме этого, вопросы безопасности, включая санэпидбезопасность. То есть, в каждой конкретной стране есть какие-то ограничительные меры, которые не позволяют полноценно организовать эту работу".

Председатель ЦИК привел и цифры. "На прошлых президентских выборах за рубежом от общего списочного состава всех голосующих голосовало всего 0,3%. То есть, это не такой большой процент граждан, которые традиционно голосуют за рубежом. Поэтому приглашаем всех принять участие в референдуме у нас в стране", - добавил он.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-