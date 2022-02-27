Карпенко прокомментировал высокую явку граждан во время досрочного голосования

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такая высокая явка граждан во время досрочного голосования была прогнозируемой. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

За пять дней в досрочном голосовании по референдуму приняли участие 42,93% от общего числа граждан, которые включены в списки участников референдума.

"Мы это прогнозировали. Дело в том, что электоральные кампании показывают, что, как правило, белорусы досрочно голосуют от 30 до 40%, в зависимости от уровня кампании. Референдум затрагивает каждого жителя нашей страны и потому люди проявляют активность", - сказал Игорь Карпенко. -0-

Карпенко о фейках в деструктивных Telegram-каналах: надо доверять проверенным источникам информации

Карпенко о референдуме: мне кажется, что явка будет достаточно высокой

ЦИК прокомментировал фейк о вбросах бюллетеней для голосования

Карпенко: фейки в деструктивных Telegram-каналах вбрасывают недоброжелатели