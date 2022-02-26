Карпенко проведет встречи с международными наблюдателями

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко проведет сегодня встречи с международными наблюдателями, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день аккредитованы почти 45 тыс. национальных наблюдателей и 195 международных. Сегодня у меня должен пройти ряд встреч с международными наблюдателями, которые приехали наблюдать за референдумом", - отметил Игорь Карпенко.

В частности, глава ЦИК встретится с представителями Миссии наблюдателей от СНГ, которые прибыли в нашу страну и уже посетили практически все регионы нашей страны. Следом за наблюдателями от Миссии СНГ ЦИК Беларуси посетят делегации центральных избирательных органов Азербайджана, Армении, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, а после Игорь Карпенко встретится с наблюдателями от Шанхайской организации сотрудничества.

Завершающей сегодня станет встреча с наблюдателями от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ. Состоится обмен мнениями и информирование о ходе республиканского референдума.-0-