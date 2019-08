Общество Карпенко: психологическое здоровье учащихся - необходимое условие полноценного развития Фото из архива 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех учреждениях образования должен быть создан психологический комфорт для учащихся, заявил на заседании коллегии Министерства образования "Об эффективности мер по повышению качества общего среднего образования" министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА. "Воспитание является неотъемлемой, органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в образовательный процесс. Психологическое здоровье и благополучие учащихся - необходимое условие полноценного развития. Не может учащийся, испытывающий психологический дискомфорт в учреждении образования, классе или на конкретном уроке, качественно учиться и показывать достойный результат. И здесь важно выстроить взаимодействие всех заинтересованных в решении этой проблемы: школы, педагогов, родителей, психологов", - отметил Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что для координации деятельности педагогов-психологов учреждений образования и социально-педагогических центров на базе Института психологии БГПУ имени М.Танка создан Республиканский центр психологической помощи. "Уже с сентября он начнет оказывать практическую психологическую помощь несовершеннолетним, их законным представителям и педагогическим работникам", - добавил министр.-0-

Array ( [code] => 1064 [message] => You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '3 3LIMIT 0,6' at line 1 [query] => SELECT *, id AS ARRAY_KEY FROM cms_news as n WHERE n.node_id = 22 AND dateCreated<=UNIX_TIMESTAMP() AND active='1'3 3LIMIT 0,6 [context] => /var/www/beltand/public_html/system/models/user_news.class.php line 817 )

SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '3 3LIMIT 0,6' at line 1 at /var/www/beltand/public_html/system/models/user_news.class.php line 817