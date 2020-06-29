Карпенко рассказал о меняющихся образовательной парадигме и роли педагога

29 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко сегодня на встрече Президента Беларуси с педагогическим активом страны рассказал о меняющихся образовательной парадигме и роли педагога, передает корреспондент БЕЛТА.

"В современном мире образование становится основным условием устойчивого развития государства, гарантом социальной стабильности, источником роста интеллектуального, культурного и духовно-нравственного потенциала общества. Благодаря пристальному вниманию к системе образования руководства страны в республике приняты меры, направленные на повышение качества и доступности образования. Каждому жителю предоставлена возможность получать образование самого высокого уровня, причем в большинстве случаев бесплатно", - отметил министр.

По его словам, существенно изменяется в лучшую сторону содержание образования, его материально-техническое обеспечение, в учебный процесс внедряются современные образовательные технологии.

Развиваются и дистанционные формы обучения. "Но все же они не заменят традиционные занятия в вузе или уроки в школе. Компьютер не умеет воспитывать. Ведь самое ценное в образовании - это живое общение. Именно оно способствует становлению личности, подготовке ее к самостоятельной жизни", - сказал Игорь Карпенко.

Продолжается работа по укреплению конкурентоспособности национальной системы образования в мировом образовательном пространстве. "В этой связи активно совершенствуется нормативно-правовая база системы образования. На завершающей стадии находится проект новой редакции Кодекса об образовании, обсуждается проект стратегии государственной молодежной политики, сформирован пакет документов для расширения сетевой формы обучения, идет разработка профессиональных и образовательных стандартов нового поколения", - заявил министр.

В современных условиях существенно меняется и образовательная парадигма, роль самого педагога. "Если раньше он был одним из основных источников знаний, то сейчас серьезную конкуренцию ему составляет интернет. Педагог, работающий с детьми, подростками, молодежью, должен быть специально подготовлен, хорошо знать каналы получения и обработки информации, особенности ее восприятия молодежью", - отметил министр.

С другой стороны, продолжил Игорь Карпенко, порой наблюдается внедрение либерально-рыночных отношений в образование, отнесение его исключительно к сфере услуг. "С таким подходом нельзя согласиться, потому что система образования - это не бизнес-среда в ее понимании рыночниками, а институт социализации молодежи, обеспечивающий не только обучение, но и воспитание личности, формирующий ее мировоззрение и широкую эрудицию", - подчеркнул Игорь Карпенко.

В этой связи на всех уровнях образования уделяется значительное внимание повышению воспитательного потенциала учебных предметов и дисциплин, в первую очередь социально-гуманитарного цикла.

"Также важно обеспечить единство и согласованность действий семьи и учреждений образования. Неприемлема позиция родителей, самоустраняющихся от воспитания собственных детей, перекладывая все на плечи педагогов", - считает министр.-0-