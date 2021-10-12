Карпенко рассказал о планах развития в Беларуси дистанционной формы обучения

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дистанционная форма обучения в вузах и ссузах Беларуси будет развиваться, однако пока не определен точный перечень направлений и специальностей, где это возможно реализовать. Об этом рассказал журналистам министр образования Игорь Карпенко после совещания у главы государства, где обсуждались вопросы новой редакции Кодекса об образовании и правил приема в вузы и ссузы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны понимать, что дистанционная форма не сможет заменить традиционную подготовку по всем специальностям высшего, среднего специального, профессионально-технического образования. Все профессиональное образование у нас практикоориентированное. А если мы говорим о высшем образовании, то с сочетанием еще и фундаментальной подготовки", - отметил министр.

Он задал риторический вопрос, как, например, можно дистанционно подготовить медика. Вместе с тем и в этой сфере могут быть задействованы элементы дистанционного образования.

"Скорее всего, эти дистанционные формы будут развиваться. Мы не исключаем, что по некоторым видам образования может появиться самостоятельная форма дистанционной подготовки. Например, по гуманитарным специальностям. Может быть, по некоторым специальностям переподготовки и повышения квалификации", - сказал Игорь Карпенко.

Соответствующие вопросы отрабатывались очень серьезно, на базе БГУИР проводился эксперимент, и уже есть серьезные наработки. "Поэтому в ближайшее время в некоторых правилах приема в высшие и средние специальные учебные заведения может появиться такая строчка, что прием осуществляется на дистанционную форму обучения. Но по каким специальностям и насколько мы сможем сделать большой охват этих специальностей, это зависит от того, как сработают профессионалы, которые будут выстраивать траекторию образовательного процесса. Планы, программы, соответственно, будут под это подстраивать", - отметил министр.

Игорь Карпенко уточнил, что соответствующие нормы, касающиеся дистанционной формы обучения, заложены в рассматриваемую новую редакцию Кодекса об образовании.-0-