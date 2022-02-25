Карпенко: референдум мы проводим для себя, для своей страны

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум мы проводим для себя, для своей страны. Об этом заявил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, отвечая на вопрос, как он отреагирует на введение против него санкций, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем для своей страны, и референдум проводим для своей страны", - сказал Игорь Карпенко.

Глава ЦИК подчеркнул: "К вашему сведению, я с 2006 года невъездной. Потом эти списки отменяли, потом опять вводили. Мы видим, как сегодня мир изменился. Некоторые забыли уроки истории. К сожалению, все чаще некоторым хочется говорить языком ультиматумов, различных санкций и прочее. Я к этому (к введению санкций. - Прим. БЕЛТА) отношусь спокойно. Как и предполагает деятельность любого госслужащего", - отметил он.

"Надо думать о своей стране, своем народе и о том, как мы будем развиваться и жить", - уверен Игорь Карпенко.-0-