Карпенко: референдум проходит в штатном режиме, проблемных вопросов нет

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Пенсионерка из Орши на участке для голосования: меня как медика волнуют прежде всего вопросы здравоохранения
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум проходит в штатном режиме, проблемных вопросов нет. Об этом заявил журналистам председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко по итогам встречи с главой Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, заместителем председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Ильхомом Нематовым, передает корреспондент БЕЛТА.
"Все комиссии работают в штатном режиме. Идет третий день досрочного голосования. Можно сказать, что референдум идет по тому плану, который мы утвердили на заседании ЦИК. Поэтому проблемных вопросов мы не видим", - сказал Игорь Карпенко.-0-