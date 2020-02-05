Карпенко: роль психологов в школах будет пересмотрена

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль психологов в школах будет пересмотрена. Об этом сегодня заявил министр образования Игорь Карпенко на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр считает, что нужно по-новому осмыслить роль психологов в школах. "Они там на вторых ролях", - констатировал Игорь Карпенко.

"Министерство прорабатывает вопрос о пересмотре структуры, содержания их работы, корректировке функциональных обязанностей и штатной численности", - проинформировал глава ведомства.

Он напомнил, что в структуре Института психологии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка создан Республиканский центр психологической помощи. Как сообщалось, его специалисты оказывают квалифицированную психологическую помощь учащимся, родителям и педагогическим работникам, попавшим в кризисные ситуации. Обратиться к психологам можно, посетив центр, а также по телефону либо онлайн.-0-