Карпенко: рынок труда нуждается в кадрах новой формации

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рынок труда нуждается в кадрах новой формации, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко во время совместного заседания Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания и Общественно-консультативного совета по вопросам образования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рынок труда нуждается в кадрах новой формации, обладающих профессиональными и личностными компетенциями, которые соответствуют требованиям высокотехнологичного производства. Это ставит нас перед необходимостью поиска новых подходов к развитию и совершенствованию сложившейся системы квалификаций", - сказал Игорь Карпенко.

Министр подчеркнул, что от эффективности работы системы профессионального образования во многом зависят безопасность и устойчивое социально-экономическое развитие страны. "Поэтому Министерство образования основной задачей ставит дальнейшее совершенствование модели профессионального образования с таким расчетом, чтобы оно отвечало не только современным, но и будущим потребностям человека, общества и государства", - пояснил он.

Игорь Карпенко отметил, что сегодня Министерству образования необходимо оперативно реагировать на все изменения и корректировать объемы, структуру и содержание подготовки кадров на основании среднесрочных и долгосрочных прогнозов. "В то же время не менее важная роль отводится органам государственного управления, курирующим определенные виды экономической деятельности. Они должны сформулировать не только количественные показатели потребности в кадрах, но и четко описать функции рабочих и специалистов, которых они хотят видеть на рабочих местах, - заявил он. - Для решения данной проблемы в 2018 году в Беларуси разработана стратегия совершенствования Национальной системы квалификаций".

В соответствии с этим документом уже создаются секторальные советы. Их предназначение - разработать профессиональные стандарты, в которых более четко были бы сформулированы требования рынка труда к функциям специалистов. "Такие стандарты нужны и работодателю, и системе образования. Мы не раз говорили: скажите, какой специалист вам нужен - и мы его подготовим. Развернутое описание функций и действий работника, на мой взгляд, будет тем инструментом, который и в учреждениях образования, и в условиях производства позволит выстроить непрерывное профессиональное образование от школьной скамьи до вершины карьеры" - добавил министр.-0-

Фото Максима Гучека

Карпенко: заказчикам кадров нужно усилить профориентационную работу с учащимися "Представители предприятий и организаций должны взаимодействовать с будущим абитуриентом, озвучивать перспективы развития своего сектора экономики, конкретных организаций, показывать преимущества профессионального выбора", - сказал министр образования Игорь Карпенко.

В Беларуси планируют создать Национальное агентство по обеспечению качества образования Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко во время совместного заседания Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания и Общественно-консультативного совета по вопросам образования.