Карпенко: сегодня около 21.00 будет известно точное количество граждан, проголосовавших досрочно

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня ближе к 21.00 будет известно точное количество граждан, проголосовавших досрочно, заявил председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

За 4 дня досрочного голосования явка избирателей составила 34,28%. Сегодня последний день досрочного голосования. Участки традиционно работают с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В основной день голосования, 27 февраля, участки будут открыты с 8.00 до 20.00.-0-