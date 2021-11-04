Карпенко: школа выполняет не только образовательную, но и социальную функцию

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система образования не только обеспечивает детство в нашей стране, но и выполняет социальную функцию, заявил министр образования Игорь Карпенко, встречаясь с педагогическим активом Свислочского района Гродненской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Школа воспитывает ребенка, формирует у него потребность к самообразованию, закладывает основы того, что нужно постоянно совершенствовать свои знания, как их применять на практике. Кроме того, она еще выполняет и социальную функцию. Я бы сказал, система образования обеспечивает детство в нашей стране, - отметил Игорь Карпенко. - Вообще система образования - это достаточно тонкая сфера. Она пронизывает все виды жизнедеятельности человека. И, естественно, от ее функционирования зависит, как будет работать экономика, социальная и общественные сферы, как будут развиваться межличностные отношения и прочее. Все это очень взаимосвязано".

Встречи с педагогической общественностью в регионах стали уже традиционными. Это возможность поднять и обсудить те вопросы, которые волнуют педагогов на местах. "И сегодня, наверное, это не столько площадка для обсуждения нового Кодекса об образовании, Концепции развития системы образования до 2030 года, правил приема в вузы и ссузы. С их принятием нам предстоит серьезная работа по всем направлениям. И по содержанию образования на всех его уровнях, по повышению его качества, по вопросам, связанным с нормативным обеспечением", - отметил министр.-0-