Карпенко: связь между поколениями создает прочный фундамент развития белорусского государства

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Связующая нить между разными поколениями создает прочный фундамент развития белорусского государства, заявил журналистам министр образования Игорь Карпенко, отвечая на вопрос о важности мероприятий, посвященных 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Историю нужно хранить, изучать, надо ее понимать. Потому что эта история еще свежа в памяти старших поколений, которые живут в Беларуси, которые передают свой опыт молодым. Нам нельзя потерять эту связующую нить между разными поколениями, потому что она создает прочный духовно-нравственный фундамент развития нашего современного белорусского государства", - сказал Игорь Карпенко.

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны сегодня прошло итоговое заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ. Подводя итоги проделанной широкомасштабной работы, министр отметил, что все идеи и предложения, высказанные в ходе мероприятий, встреч, приуроченных к этой юбилейной дате, лягут в основу разрабатываемого проекта Стратегии развития государственной молодежной политики Беларуси до 2030 года.

В частности, в ходе комсомольской недели к 100-летию ВЛКСМ в минской школе №179 открылась единственная в стране музейная экспозиция Всемирного фестивального движения молодежи и студентов. Комната оснащена современным техническим оборудованием, мультибордами. Для удобства работы экскурсоводов приобретены планшеты. Экспозиция будет расширяться новыми экспонатами.

В течение года велась работа по написанию очерков по истории комсомола Беларуси. Подлинный интерес вызвала выставка "Юность комсомольская" в Национальном художественном музее. В экспозицию вошли более 60 произведений живописи, графики, скульптуры, созданных с 1920 по 1980-е годы XX ст. Коллекция показала комсомольское движение и исторически, и тематически разнопланово.

Недавно было подписано распоряжение премьер-министра о праздновании 100-летия Ленинского коммунистического союза молодежи Беларуси. Утвержден состав республиканского оргкомитета. Также поручено разработать план мероприятий по празднованию в сентябре 2020 года юбилейной даты. Символический старт масштабных мероприятий уже дан во время молодежного форума "БССР - фундамент современной Беларуси". Активисты БРСМ, ветераны ВЛКСМ, политологи, историки обсудили историю и перспективы развития молодежного движения в стране.-0-

Фото Рамиля Насибулина