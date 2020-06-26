Карпенко: своим трудом и неравнодушным отношением каждый из нас вносит вклад в развитие страны

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Своим трудом и неравнодушным отношением каждый из нас вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие страны, заявил министр образования Игорь Карпенко. Сегодня он посетил учебные корпуса и общежития №10 Белорусского государственного университета, чтобы ознакомиться с выполнением ремонта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В эти дни ведется подготовка студенческих общежитий к новому учебному году. Капитальные и текущие ремонты проводятся в максимально сжатые сроки. Главная задача - создать комфортные условия для проживания студентов. Отрадно, что на многих таких объектах трудятся студенческие строительные отряды. Так, своим трудом и неравнодушным отношением каждый из нас вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие страны", - сказал Игорь Карпенко.

Как доложили министру, в общежитии №10 БГУ уже выполнена большая часть спланированных строительных работ. Произведена тепловая модернизация здания с заменой окон и кровли. В ближайшее время будет смонтирован водомерный узел. Планируется, что благоустройство завершится в июле. Игорь Карпенко подчеркнул динамичность капитального ремонта и предложил вести строительные работы не с полным, а с посекционным отселением проживающих. Он также осмотрел учебный корпус, в котором располагаются факультеты социокультурной коммуникации, а также радиофизики и компьютерных технологий. Во время ремонта здесь полностью заменили окна, двери и витражи.

Кроме того, сегодня Игорь Карпенко посетил Научно-исследовательский институт прикладных физических проблем им.А.Н.Севченко БГУ. Здесь по совместному проекту с Международным банком реконструкции и развития "Модернизация высшего образования Республики Беларусь" запланирована модернизация материальной базы учебно-образовательной среды, включающая капитальный ремонт здания. В нем будет создан Междисциплинарный учебный центр БГУ. Структура предназначена для высококачественного практического обучения студентов и будет включать более 30 лабораторий. Проект финансируется МБРР.

Всего на балансе БГУ находятся девять общежитий для обучающихся, они рассчитаны на более чем 8 тыс. человек.-0-