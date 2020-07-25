Карпенко: треть выпускников педклассов пользуются правом поступления по результатам собеседования

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Треть выпускников педагогических классов пользуются правом поступления по результатам собеседования, заявил журналистам министр образования Игорь Карпенко во время посещения Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в Беларуси стартовала приемная кампания в учреждениях высшего образования. В этом году для абитуриентов свои двери откроют 50 вузов, из них восемь - частные. В БГПУ начались собеседования с выпускниками педклассов. В целом у нас в этом году порядка 1900 выпускников педклассов. Как показывает практика, треть из них пользуются своим правом поступления без экзаменов по результатам собеседования и по рекомендациям соответствующего педсовета, - отметил Игорь Карпенко. - Мы можем сказать, что эта треть - высокомотивированные абитуриенты, которые через какое-то время придут в учреждения общего среднего образования. Это для нас очень важно, поскольку от учителя зависит многое, в том числе каких детей мы подготовим к выходу в самостоятельную жизнь и как дальше будет развиваться наша страна".

Министр акцентировал внимание на том, что в последние годы на педспециальности стало поступать больше парней. "Надеюсь, этот год не станет исключением. Кроме того, мы увидели, что выпускники педклассов - это наиболее активное ядро в студенческой жизни. Мы отслеживаем, как они учатся, участвуют в общественной жизни, волонтерских проектах, проходят педпрактику в оздоровительных лагерях", - сказал он.

Ректор БГПУ: все больше парней выбирают педагогические специальности Как рассказали в пресс-службе вуза, на протяжении последних 5 лет проходные баллы в БГПУ растут. В 2019 году проходной балл вырос практически на всех специальностях дневной формы получения образования.

Игорь Карпенко подчеркнул, что всего в этом году вузы планируют принять около 55 тыс. студентов: 27 тыс. на бюджетную форму получения образования и 28 тыс. - на платной основе. "Увеличился набор на инженерные и технологические специальности. Традиционно пользуются повышенным спросом спортивные и медицинские специальности. Немного сократился набор на ряд гуманитарных специальностей, - сказал он.- По педвузам у нас картина стабильная. В отрасли кадров достаточно. Немного ощущается нехватка учителей начальных классов и воспитателей дошкольного образования. Но мы решаем эти вопросы за счет набора, переподготовки, а также привлекая выпускников старших курсов вузов. Вместе с тем не видим какой-то напряженности в обеспеченности школ педкадрами".

Министр напомнил, что в этом году в ЦТ приняли участие почти 64,5 тыс. абитуриентов. "338 из них получили максимальный балл. При этом 15 абитуриентов имеют 100 баллов по двум предметов, что на два человека больше, чем в 2019 году. Средний балл ЦТ остается на уровне прошлого года и держится в пределах 50. Дождемся результатов вступительной кампании и в августе подведем итоги", - добавил Игорь Карпенко.

Сегодня он ознакомился с материально-технической базой БГПУ, обновленными к началу учебного года кабинетами, побывал на собеседованиях с выпускниками педагогических классов.-0-