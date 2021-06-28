Карпенко: третий форум Ассоциации вузов России и Беларуси - важная веха в укреплении сотрудничества

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий форум Ассоциации вузов России и Беларуси станет важной вехой в укреплении белорусско-российского сотрудничества. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко на форуме, который прошел сегодня в онлайн-формате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Игорь Карпенко в своем приветствии выразил уверенность, что третий форум Ассоциации вузов России и Беларуси станет важной вехой в укреплении белорусско-российского сотрудничества и его участники смогут плодотворно поработать и обсудить направления сотрудничества, связанные с цифровизацией образования, разработкой и реализацией совместных образовательных программ, созданием совместных научных лабораторий и центров, проведением научных мероприятий и проектов, молодежных форумов, конференций и конкурсов.

Первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова подчеркнула, что Ассоциация вузов России и Беларусь - важный инструмент координации взаимодействия учреждений высшего образования по приоритетным направлениям гуманитарного сотрудничества, направленным на формирование общего образовательного и научно-технологического пространства Союзного государства, совершенствование процесса подготовки специалистов на основе передовых методов и технологий. В условиях серьезных вызовов современности очень важно, чтобы наши государства занимали лидирующие позиции на мировом рынке образовательных услуг и были успешными в конкурентной борьбе.

"Учреждения высшего образования Беларуси и России в рамках сотрудничества достойно выполняют эту миссию. Расширяются направления и сферы взаимодействия - от проектов в сельском хозяйстве и машиностроении до информационных технологий, электроники, энергетики, биофармацевтики и совместных космических разработок. Повышается академическая мобильность. Все больше белорусских и российских студентов, магистрантов и аспирантов на взаимной основе учатся в наших университетах в рамках обменов. Мы будем и далее оказывать всемерную поддержку и практическое содействие успешной реализации всех совместных проектов и инициатив", - отметила Ирина Старовойтова.

"Проведение в преддверии Форума регионов третьего форума Ассоциации вузов России и Беларуси говорит о непрерывном развитии двусторонних отношений в области повышения качества и развития образования. Белорусско-российские отношения в этой сфере можно назвать образцовыми отношениями двух стран, которые связаны общностью принципов внешней и внутренней политики, пониманием общей истории, ценностей и культурных традиций, желанием сотрудничать и перенимать опыт", - подчеркнули в пресс-службе.

В последние годы двусторонние отношения укрепились в формате стратегического партнерства. В рамках углубления интеграции и формирования общего образовательного пространства Союзного государства в июле 2019 года подписано соглашение о создании Ассоциации вузов России и Беларуси, которая стала местом принятия важных решений и площадкой для выработки актуальных взаимовыгодных предложений. Совместная и согласованная позиция по принципиальным вопросам и координация усилий позволяют занимать лидирующие высокотехнологические позиции в мировом пространстве в условиях серьезных вызовов современности для науки и образования.

Сегодня форум Ассоциации вузов России и Беларуси имеет статус авторитетной диалоговой площадки в области белорусско-российского сотрудничества, который с успехом используется для установления продуктивных контактов и обмена передовым опытом по широкому кругу вопросов в сфере образования и науки.-0-