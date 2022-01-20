Карпенко: ЦИК готов к проведению референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов готова к проведению референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель ЦИК Игорь Карпенко.

"ЦИК готов к проведению референдума 27 февраля. Завтра у нас должно состояться заседание ЦИК. Готовы методические рекомендации, подготовлены все информационные материалы, необходимые для проведения заседания ЦИК", - сказал Игорь Карпенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №14 "О назначении республиканского референдума". В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года.

Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу.

С учетом установленных Избирательным кодексом требований закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом. Определен порядок вступления в силу такого решения - через 10 дней после его официального опубликования. Установлено, что решение, принятое референдумом, является неотъемлемой частью Конституции.

Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение референдума, обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере.-0-