Карпенко учащимся Кричевского специального профтехучилища: в жизни главное - сделать правильный выбор

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" посетил Кричевское специальное лечебно-воспитательное профессионально-техническое училище закрытого типа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Такие встречи министра с учащимися профтехучулища стали традиционными. "Каждый человек стоит перед выбором своего жизненного пути. Хочется, чтобы вы сделали правильный выбор в жизни, - сказал Игорь Карпенко, обращаясь к учащимся. - Буквально вчера я присутствовал на большом новогоднем балу во Дворце Независимости. 300 одаренных и талантливых ребят приехали со всей страны на это праздничное мероприятие. Девушки были в нарядных и красивых платьях, парни в смокингах и фраках. Играл живой оркестр, были бальные танцы. И мне бы очень хотелось, чтобы в следующий раз мы с вами встретились именно в такой обстановке. Но, к сожалению, судьба так распорядилась, что сегодня вы находитесь здесь. Вместе с тем это лишний повод задуматься о том, какой жизненный путь вы для себя выберете".

Министр пожелал ребятам состояться как профессионалам.

"Искренне желаю, чтобы у вас появилось свое дело, которому вы готовы были бы служить на протяжении всей своей жизни, работать, трудиться на благо своих семей и страны. Пусть созданные вами семьи будут крепкими и счастливыми, а ваши дети не попадали в те сложные ситуации, в которых оказались вы сейчас. Мне бы хотелось, чтобы вы стали настоящими гражданами страны, чтобы мы, старшее поколение, могли быть уверенными, что передаем в надежные руки правление нашим независимым государством", - отметил он.

Игорь Карпенко вручил учебному заведению сертификат на мультиборд для образовательного процесса, а также подарок каждому воспитаннику. Кроме того, поздравить учащихся профтехучилища приехали ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта Александр Богданович, а также заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством Христовым, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-