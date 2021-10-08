Карпенко: учебная книга играет важную роль в воспитании интеллектуала и патриота

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебная книга играет важную роль в воспитании интеллектуала и патриота своей страны. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко, который сегодня принял участие в открытии второго зала музея учебной книги в Академии последипломного образования, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Коллекция музея включает учебники и пособия, которые были созданы и использовались в образовательном процессе в учреждениях начального и среднего образования страны со времен окончания Великой Отечественной войны до распада СССР и создания независимой Беларуси.

"Учебная книга играет важную роль в воспитании интеллектуала, образованного человека, гражданина и патриота своей страны. И неслучайно мы отбираем литературу, выстраиваем ее в образовательном процессе по возрастам, классам, - сказал Игорь Карпенко. - Этот музей должен формировать культуру чтения. Думаю, что наряду с учебной книгой здесь следовало бы показать и те произведения, которые выпускались в виде хрестоматий, специальных школьных изданий. Это тоже нужно показать в наших экспозициях".

По словам министра, к работе музея нужно активно привлекать учителей и учащихся. "Музей должен стать хорошей площадкой для встреч, собеседований, научных конференций, работы со школьниками, учителями, методистами, авторами учебников. Это еще одно важное направление деятельности Академии последипломного образования", - добавил он.-0-