Карпенко: учительство и школа в силу своей общественной роли особенно заметно представлены на выборах

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социокультурная роль школы делает ее заметным участником важных общественно-политических процессов. Об этом заявил журналистам министр образования Игорь Карпенко, который пришел сегодня проголосовать досрочно на участке №507 по Старовиленскому избирательному округу №105 столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Школа всегда была социокультурным центром любого микрорайона, поселка, агрогородка, райцентра. И естественно, что именно в ней создаются условия, чтобы гражданам было удобно добираться и выражать свое волеизъявление", - сказал Игорь Карпенко. Он добавил, что многие работники образования работают и в составе комиссий, в качестве наблюдателей. "Учительство не остается в стороне от важных общественно-политических событий. Это активные граждане нашей страны, которые также участвуют в процессе формирования и воспитания молодого поколения патриотов", - отметил министр.

На досрочное голосование он пришел вместе с семьей: супругой, сыном, невесткой и маленькой внучкой. Как пояснил Игорь Карпенко, в выходные они вместе планируют выехать из Минска, поэтому выполнили свой гражданский долг заранее. Тем более со своим выбором министр определился загодя, ознакомившись с программами кандидатов. "Нет никаких проблем с этим. Активно ведется агитация, есть информация в интернете", - отметил он.

Игорь Карпенко подчеркнул, что свою точку зрения семье не навязывает, но сам очень ответственно подходит к выбору кандидата. "Для меня как министра важно, какой будет парламент. Потому что у нас на выходе новая редакция Кодекса об образовании. Соответственно, нам придется с новым составом очень активно работать, чтобы его принять, рассмотреть. Это серьезная работа", - сказал он. Достойный кандидат - человек, который состоялся в профессии, достиг определенных результатов и в своем деле, и в жизни, обладает соответствующим уровнем знаний, добавил министр.-0-