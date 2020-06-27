Карпенко: в Беларуси около 80% молодых специалистов закрепляются на местах

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси около 80% молодых специалистов закрепляются на местах, заявил министр образования Игорь Карпенко. Сегодня вместе с выпускниками учреждений высшего образования он возложил цветы к стеле "Минск - город-герой", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Как любой педагог, я с определенной ноткой ностальгии ощущаю каждый выпуск студентов вузов. В течение года мне приходилось соприкасаться с этими молодыми людьми, общаться. И нам жалко с ними расставаться, но мы понимаем, что они идут в наш народно-хозяйственный комплекс, где будут обеспечивать стабильную работу экономической системы страны", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, в Беларуси распределяются практически 100% выпускников. "В целом, около 80% из них закрепляются на местах - это значит, что через два года после распределения они остаются работать в этих организациях, на предприятиях и заводах. Все это находится у нас на постоянном контроле. Поскольку нам важно не просто распределять молодых специалистов, но и закреплять их на рабочих местах", - отметил министр.

Игорь Карпенко напомнил, что в этом году состоялся первый выпуск аграрных классов. "Эти ребята имеют возможность поступать в вузы на сельхозспециальности по результатам собеседования при наличии целевого направления. Все это позволяет готовить высококвалифицированные кадры для отрасли, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны", - добавил он.-0-