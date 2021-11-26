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26 ноября 2021, 20:00

Карпенко: в школах профили должны открываться под потребности экономики

Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школах профили должны открываться под потребности экономики, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко, встречаясь с молодежным активом Кормянского района Гомельской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"У школьника сегодня есть выбор - идти в учреждение профессионально-технического образования, среднее специальное учебное заведение либо в высшее. И он сам выбирает специальность. И профили в школах должны открываться с учетом потребностей экономики", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, учреждения образования, выполняя свою основную функцию по обеспечению организаций отраслей экономики кадрами, непосредственно взаимодействуют с нанимателями по вопросам определения потребности, приема, трудоустройства, организации образовательного процесса. Все это нашло отражение в статьях Кодекса об образовании.

"В новой редакции кодекса заложена норма, в которой предусмотрен уход от типового учебного плана. Это даст возможность работодателю, который заказывает кадры, принять участие в корректировке учебного плана и программы с учетом развития его производства и модернизации", - отметил министр.

Кроме того, в настоящее время на предприятиях и производствах открыто уже более 1 тыс. филиалов учреждений образования. Все это содействует формированию профессионального стандарта будущего специалиста, уверен Игорь Карпенко.

При этом работодатели должны более тесно работать с учебными заведениями. "Если работодатель придет к школьникам на встречу и расскажет о преимуществах своего предприятия, социальном пакете, предложит доплату к стипендии на время учебы, возьмет на практику - это будет отличной мотивацией кадрового потенциала", - дополнил министр.-0-

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