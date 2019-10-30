Карпенко: в школах созданы все условия для получения старшеклассниками знаний на повышенном уровне

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях общего среднего образования созданы все условия для получения старшеклассниками знаний на повышенном уровне, заявил министр образования Игорь Карпенко на коллегии ведомства "О выполнении поручений главы государства в системе образования", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в школах созданы все условия для получения наряду с базовыми предметными и знаний на повышенном уровне, освоения профессии. Обновлены учебные программы базового и повышенного уровней. А чтобы избежать потрясений в организации образовательного процесса, мы вводим их поэтапно", - сказал Игорь Карпенко.

При необходимости после первого года работы в программы вносятся корректировки по замечаниям и предложениям учителей-практиков. Издана вся запланированная линейка учебников. Кроме этого, электронные версии учебников размещены в свободном доступе на Национальном образовательном портале. "Разработаны проекты новых подходов к проведению итоговой аттестации учащихся по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования. Соответствующие доклады направлены главе государства", - отметил министр.

Игорь Карпенко напомнил, что в стране открыты педагогические, аграрные, спортивно-педагогические классы. Одновременно сохранена возможность для функционирования базовых 10-х и 11-х классов.

"В каждом регионе должна быть выстроена модель профильного обучения. Министерство неоднократно обращало внимание на то, что нельзя допускать формализм при открытии профильных классов. Мы никогда не доводили и не будем доводить планы по их количеству. И требуем, чтобы профильные классы открывались лишь при наличии трех составляющих: квалифицированных кадров по конкретному предмету, материальной базы учреждения образования, позволяющей реализовать как теоретическую, так и практическую часть учебных программ, образовательных запросов учащихся", - подчеркнул он.

Министр добавил, что выбор предметов для изучения на повышенном уровне напрямую связан с централизованным тестированием. Необходимо учитывать и потребность государства в специальностях реального сектора экономики. С прошлого года для старшеклассников реализуется образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) в рамках учебного предмета "трудовое обучение". Для ее организации определен перечень профессий рабочих, включающий около 100 наименований. "Данный перечень сформирован с учетом реальных возможностей учреждения образования, запросов учащихся, потребностей рынка труда, востребованности профессий в регионе и республике. И обучение в конкретной школе ведется только по нескольким профессиям из этого перечня", - резюмировал Игорь Карпенко.-0-