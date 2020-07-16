Карпенко: в школу должны приходить мотивированные специалисты

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школу должны приходить мотивированные специалисты, нацеленные совершенствовать свое мастерство. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко сегодня на встрече с руководителями учреждений образования Борисовского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Педагог должен быть со сформированным морально-этическим внутренним ориентиром. В первую очередь это должен быть мотивированный специалист, нацеленный и дальше совершенствовать свое мастерство. И здесь большое подспорье для нас - педагогические классы, которые помогают выявлять мотивированных юношей и девушек, желающих работать с детьми. Наша задача - создать условия, чтобы в дальнейшем эти молодые специалисты, окончив вуз, закреплялись на своем первом рабочем месте. Второй немаловажный момент - педагогическая этика, умение учителя наладить диалог с учениками в классе, с их родителями. Здесь же разговор идет и про общение в социальных сетях и различных родительских чатах", - сказал Игорь Карпенко.

Он обратил внимание, что родители должны мотивировать своих детей на учебу. "Учеба - это не развлечение, а тяжелый труд. И ученики должны это понимать. Педагог донесет до учащихся весь необходимый материал, но важно, чтобы они не только в классе, но и выполняя домашние задания, были нацелены закреплять пройденный материал и изучать новый. Ведь по сути уже начиная со школьной скамьи мы готовим кадры для нашей экономики", - отметил министр.

Игорь Карпенко рассказал, что сейчас проводится мониторинг готовности учебных заведений к новому учебному году. "Паспорта готовности школы начнут получать в августе. Сейчас в соответствии с графиком в учебные заведения поступает новая учебная литература", - добавил он.-0-