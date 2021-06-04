Карпенко: в системе высшего образования выстроен конструктивный диалог со студентами

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В системе высшего образования выстроен конструктивный диалог со студентами, заявил министр образования Игорь Карпенко, встречаясь со студенческим активом Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"У нас выстроен системный и конструктивный диалог со студентами. Я уже второй раз встречаюсь со студентами Брестского государственного университете имени А.С.Пушкина. И всегда эта инициатива исходит от них самих. Мы всячески поддерживаем развитие студенческого самоуправления, поскольку студенты - это активные субъекты образовательного процесса. Они участвуют в жизнедеятельности университета, начиная от деятельности его совета, заканчивая всеми теми внеучебными мероприятиями, которые организуют сами студенты через свои клубы, спортивные секции, творческие коллективы, научные общества", - сказал Игорь Карпенко.

Министр напомнил, что в Беларуси завершается работа над концепцией развития системы образования до 2030 года. "Мнение студентов может внести свой вклад в формирование качества этого документа, по которому мы будем работать и развивать нашу систему образования", - отметил он.

Кроме того, сейчас готовится государственная программа патриотического воспитания населения. "Пока такое условное название. Мы являемся одним из разработчиков этой программы. К этой работе активно подключились многие ведомства, поскольку программа достаточно глобальная, - подчеркнул Игорь Карпенко. - Сегодня мы посетили Брестскую крепость и молодежный патриотический центр. Обсуждали тему возможного расширения его деятельности уже на республиканском уровне. Вместе с тем необходимо сказать, что сегодня у нас есть определенный опыт в плане преподавания допризывной подготовки, проведения различных патриотических мероприятий, функционирования классов патриотической направленности, деятельности кадетских училищ. И мы его постоянно анализируем. Система образования не должна стоять на месте. Она должна развиваться, и мы ищем какие-то новые практики, новые подходы и методики, которые позволят нам и в этом направлении серьезно работать. Мы всегда говорим, что для нас важно, чтобы молодой человек, закончив учебное заведение, вышел в самостоятельную жизнь хотя бы в 3 главных качествах - гражданина, семьянина и профессионала".-0-