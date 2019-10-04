Карпенко: во внедрении стандартов WorldSkills есть мощный потенциал устойчивого развития экономики

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во внедрении стандартов и требований движения WorldSkills заложен мощный потенциал устойчивого развития экономики. Такое мнение сегодня журналистам высказал министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В автомеханическом колледже имени академика М.С.Высоцкого министр встретился с национальными экспертами республиканской команды WorldSkills Belarus. Игорь Карпенко отметил, что они не просто владеют компетенциями по различным рабочим профессиям, но и активно внедряют их в образовательный процесс в системе профтехобразования. "Таким образом мы совершенствуем содержание этого образования с учетом мировых тенденций, национального опыта. В этом мощный потенциал повышения производительности труда, устойчивого развития экономики, - подчеркнул он. - Мы не просто участвуем в движении WordlSkills, но и анализируем все, что в нем происходит, стандарты и требования, которые применяются".

Роль национальных экспертов WorldSkills важна при реализации Концептуальных подходов к развитию системы образования Беларуси до 2020 года и на перспективу до 2030 года. Комплекс мер, который обсуждался на республиканском педагогическом совете в 2017 году, постепенно реализуется. Так, в стране создано 47 ресурсных центров, которые оснащены современным оборудованием. Лабораторные и практические занятия на нем проходят ребята из разных учреждений образования, которые ведут подготовку по смежным специальностям.

В августе в Казани прошел 45-й международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Kazan. Беларусь в третий раз приняла участие в соревнованиях и в общекомандном зачете заняла 15-е место. Под руководством национальных экспертов, лучших преподавателей учреждений образования белорусские участники завоевали четыре медали за высшее профессиональное мастерство. Кроме того, белорусы впервые приняли участие в Future Skills - соревнованиях по перспективным профессиям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики по таким компетенциям, как "квантовые технологии", "промышленный дизайн" и "технологии информационного моделирования зданий (BIM)".

Благодаря широкому международному сотрудничеству движение WorldSkills демонстрирует преимущества и важность профессиональной подготовки и обучения для молодежи и экономики, помогает молодым специалистам повышать свое профессиональное мастерство. Соорганизаторами и партнерами чемпионата являются министерства образования и промышленности Беларуси, отечественные и зарубежные производители и поставщики оборудования, материалов, инструмента.-0-