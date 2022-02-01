Карпенко: во время голосования на референдуме будут приняты все необходимые санэпидмеры

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время голосования на референдуме будут приняты все необходимые санэпидмеры, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.

"Мы сейчас с Министерством здравоохранения дорабатываем соответствующие рекомендации. Они будут опубликованы", - рассказал Игорь Карпенко.

По его словам, на участках для голосования будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. "Мы, например, убрали шторки с кабинок, чтобы проветривание лучше было", - отметил председатель ЦИК.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-