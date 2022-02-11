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Общество
11 февраля 2022, 13:05

Карпенко: во время референдума нужно наладить четкую обратную связь между комиссиями всех уровней

Игорь Карпенко
Игорь Карпенко

11 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Референдум - серьезная политическая акция, успех которой зависит от слаженной работы каждого. Такое мнение высказал председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко на региональном семинаре-совещании по вопросам проведения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

Семинар состоялся в Могилеве. В нем участвовали глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Иван Кубраков, председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк.

Игорь Сергеенко
Игорь Сергеенко

По словам Игоря Карпенко, референдум станет самым важным политическим событием года. "Референдум - это всенародное голосование, как указано в нашей Конституции, - подчеркнул он. - Но это еще и серьезная политическая акция, которая развернула широкую дискуссию по изменению Конституции и вместе с тем политизировала общество. Референдум - это еще и комплекс организационных, финансовых и информационных мер, которые реализуются всеми участниками электоральной кампании: органами государственного управления, депутатами разного уровня, общественными объединениями, политическими партиями и просто рядовыми гражданами. Поэтому успех референдума зависит от слаженной работы всех и каждого в отдельности".

Игорь Карпенко затронул нововведения этой электоральной кампании, а также обсудил с активом области вопросы, которые требуется учесть на местах. Он нацелил присутствующих на обратную связь, которая позволит наладить быструю и четкую работу комиссий всех уровней - от центральной до участковой.

"Центризбирком руководит всей системой комиссий, которые создаются под электоральные кампании, - отметил председатель ЦК. - Референдум не исключение. У нас создано 153 территориальные комиссии, 5510 участковых комиссий. Понятно, что возникают какие-то вопросы. Да, мы разработали методические рекомендации для всех уровней комиссий, постановления и разъяснения. Такие встречи позволяют обменяться мнениями. Мы вступаем в активную фазу: подготовка списков, подготовка участков для голосования, оповещение участников референдума, которые должны прийти голосовать досрочно. Возникают вопросы, на которые есть необходимость оперативно ответить, дать разъяснения. Это обычная практика: выезд в регионы, общение с руководством территориальных и участковых комиссий".

"Электоральная кампания - часть государственного демократического процесса, - продолжил Игорь Карпенко. - Граждане должны осознавать свой уровень участия в таких мероприятиях. Это называется прямой демократией, которая позволяет учитывать голос каждого. Конечно, каждый должен сделать свой осознанный выбор - приходить на участок или нет, как голосовать. Это определено Конституцией и избирательным законодательством. Вместе с тем призываем граждан прийти на участок для голосования и сделать свой выбор, высказать свою позицию. Фактически мы определяем, по какому пути пойдет государство, как дальше будет развиваться".-0-

Фото Олега Фойницкого

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