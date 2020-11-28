Карпенко: все пункты питания в учреждениях общего среднего образования работают в штатном режиме

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все пункты питания в учреждениях общего среднего образования работают в штатном режиме, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день в областях и Минске все пункты школьного питания работают в штатном режиме. У нас есть двухнедельные меню, которые согласованы с органами санэпиднадзора. Министерство образования с подведомственными структурами в регионах проводит системный мониторинг организации питания в учреждениях общего среднего образования", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, на сегодняшний день существует несколько подходов к организации питания школьников. "Есть пункты питания, которые находятся на балансе самих учреждений образования - это штатные единицы учреждений образования. А есть система, как в городе Минске, которая обслуживается комбинатами школьного питания, - отметил министр. - Говоря о том случае, который произошел в Минске, несомненно, в первую очередь - это человеческий фактор. Большая система и, конечно, есть определенные недостатки. В рамках мониторинга мы особое внимание обращаем не только на вопросы организации питания, но и на вопросы качества, выполнения санитарно-эпидемиологических требований".

Игорь Карпенко подчеркнул, что мониторинги проходят совместно с органами здравоохранения, другими заинтересованными структурами. "В ближайшее время Мингорисполком должен провести свое заседание. Я планирую принять в нем участие. И те результаты мониторинга, которые есть по городу Минску, недостатки, которые мы вскрыли, мы тоже на этом заседании рассмотрим и примем соответствующие решения, - добавил он. - Думаю, что выводы, которые необходимо сделать, - в первую очередь усилить контроль за теми пунктами питания, которые обеспечиваются комбинатами школьного питания".-0-