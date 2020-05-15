Карпенко: все задания ЦТ будут сугубо в рамках школьной программы

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все задания ЦТ будут сугубо в рамках школьной программы, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко во время посещения средней школы №16 города Полоцка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В ЦТ никаких серьезных изменений нет. Все - в рамках школьной программы. Единственное, что математику и русский язык будем в два дня проводить, потому что самый большой поток на эти два предмета. Тесты в эти два дня, естественно, будут разные, но они все равно по школьной программе. Я сам смотрел многие тесты. В принципе, если ты школьную программу осваивал и серьезно занимался, то проблем никаких не должно возникнуть. Кроме того, все тесты проходят экспертизу с участием школьных учителей", - сказал Игорь Карпенко.

Министр напомнил, что в этом году ЦТ стартуют с 25 июня. "Мы дадим школьникам больше времени на подготовку. В свою очередь, школам мы порекомендуем после экзаменов, если есть такая необходимость и потребность у абитуриентов, организовать курсы подготовки к ЦТ по тем или иным предметам. Мы рассматриваем возможность организовать такие курсы за счет поддерживающих часов. Причем абсолютно бесплатно для учащихся", - отметил он.

Во время рабочей поездки Игорь Карпенко также ознакомился с ходом строительных и реставрационных работ на территории Верхнего замка в Полоцке, где будет расположено кадетское училище.-0-

Карпенко считает важным вручать выпускникам аттестаты в торжественной обстановке "Несмотря на то, что каждая школа в индивидуальном порядке выбирает формат проведения выпускных, в любом случае аттестаты выпускникам необходимо вручить в торжественной обстановке", - сказал министр образования Игорь Карпенко.