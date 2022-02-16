Карпенко встретился с членами территориальных и участковых комиссий по референдуму Минска

Игорь Карпенко. Фото из архива
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялся семинар-совещание по вопросам проведения республиканского референдума. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.
С членами территориальных и участковых комиссий встретились председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, председатель Мингорисполома Владимир Кухарев, прокурор Минска Олег Лаврухин, начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.
Участники мероприятия обсудили особенности и нововведения текущей электоральной кампании, вопросы безопасности граждан и членов комиссий в период проведения республиканского референдума.-0-