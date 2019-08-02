Карпенко встретился с японскими детьми, прибывшими на отдых и оздоровление в "Зубренок"

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко встретился сегодня с японскими детьми, прибывшими на отдых и оздоровление в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок". Мероприятие прошло во время их ознакомительной поездки в Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Ежегодно с 2012 года по приглашению Президента Беларуси в центре "Зубренок" отдыхают и оздоравливаются дети из Японии. Это школьники из префектур Фукусима и Мияги, пострадавших в результате взрыва на АЭС "Фукусима" и разрушительного цунами. В 2019 году список приглашаемых расширен за счет школьников из префектур Осака и Хоккайдо, пострадавших в результате тайфунов, землетрясений и оползней.

В этом году делегация из Японии: 50 детей и 10 взрослых оздоравливаются в "Зубренке" с 25 июля по 3 августа, с 3 августа по 10 августа здесь отдохнут 52 ребенка и 8 сопровождающих. С группами детей из Японии работают педагоги центра, врачи, переводчики. В программу отдыха включены оздоровительные и медицинские процедуры (посещение бассейна, сауны, механотерапия, ароматерапия, спелеотерапия, жемчужные ванны, аэроионотерапия, аппаратный массаж), катание на лодках, катамаранах, роликах, велосипедах, образовательные мероприятия, проводятся занятия в объединениях по интересам, экскурсии. Дети из Японии также ежегодно проходят медицинское обследование на радиоактивное облучение с помощью передвижной радиометрической лаборатории.

"Мы традиционно встречаемся с детьми, которые оздоравливаются по программе, утвержденной главой государства. Для этого выделяются средства из резервного фонда Президента Беларуси. В этом году достаточно широкий спектр стран представлен, которые оздоравливаются в нашей стране. Это серьезная гуманитарная акция. Японские дети уже шестой год подряд отдыхают у нас. За этот период за счет средств резервного фонда Президента Беларуси порядка 280 детей только из Японии были оздоровлены. На этой встрече у японских детей есть возможность поинтересоваться, как осуществляется молодежная и образовательная политика, обменяться мнениями, поделиться впечатлениями от пребывания в Беларуси", - сказал Игорь Карпенко.

Реализация программы отдыха детей из Японии в Беларуси способствует оздоровлению, отдыху и развитию творческих способностей детей и подростков, укреплению и расширению международного и межнационального взаимодействия детей наших стран.-0-