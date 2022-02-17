Карпенко встретился с коллективом Следственного комитета

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном аппарате Следственного комитета состоялась встреча с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорем Карпенко. Сотрудники областных управлений Следственного комитета приняли участие в мероприятии в формате видеоконференции. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

Игорь Карпенко рассказал о значении предстоящего референдума, отметив, что это будет самое важное политическое событие года. "Референдум - это не только серьезная политическая акция, которая развернула широкую дискуссию по изменению Конституции и вместе с тем политизировала общество. Это еще и комплекс организационных, финансовых и информационных мер, которые реализуются всеми участниками электоральной кампании: органами государственного управления, депутатами разного уровня, общественными объединениями, политическими партиями и просто рядовыми гражданами. Поэтому успех референдума зависит от слаженной работы всех и каждого в отдельности", - отметил глава ЦИК.

Как добавили в ЦИК, на встрече Игорь Карпенко проинформировал следователей о ходе организации республиканского референдума, проводимой аккредитации наблюдателей и готовности членов участковых комиссий по референдуму к началу досрочного голосования 22 февраля.

На встрече также обсуждались вопросы взаимодействия ЦИК с республиканскими органами государственного управления по вопросам обеспечения безопасности членов территориальных и участковых комиссий и граждан во время проведения референдума.

Встреча проходила в форме открытого диалога, где каждый мог задать гостю интересующие вопросы.-0-