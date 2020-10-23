Карпенко встретился со слушателями Академии управления при Президенте

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко встретился сегодня со слушателями Академии управления при Президенте. Такие встречи стали уже традиционными. Обратная связь предоставляет возможность всем участникам диалога получить точную и своевременную информацию, быть услышанными и услышать других. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

"Двадцатый год уже почти заканчивается. Поэтому мы должны дать оценку тому, что произошло в системе образования за прошедший период, уточнить ориентиры на следующую пятилетку. Давайте признаем, что, несмотря на раздающуюся иногда критику в наш адрес, в целом национальная система образования работает стабильно и хорошего в ней сделано немало. Можно с уверенностью говорить, что основные задачи, поставленные до двадцатого года, выполнены", - сказал он.

По словам министра, основные принципы в системе образования были, есть и будут оставаться неизменными: государственно-общественный характер управления, справедливость, равный доступ к образованию, повышение его качества. "В республике каждый может реализовать свое право на образование, чтобы быть успешным и востребованным в обществе", - подчеркнул он.

Игорь Карпенко затронул перед слушателями Института государственной службы вопросы совершенствования модели профессионального образования, практико-ориентированной подготовки кадров, совершенствования информационно-коммуникационной инфраструктуры учреждений образования. Обсуждались изменения и дополнения в Кодекс об образовании.-0-