Карпенко: вузы - площадка для проявления лидерских качеств и коммуникационных способностей

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вузы - площадка, где можно проявить свои лидерские качества и коммуникационные способности, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко, посещая Витебский государственный университет им.П.М.Машерова, где он принял участие в диалоговой площадке "Университетское образование: феномен лидера в различных сферах жизнедеятельности", сообщает корреспондент БЕЛТА.

​ ​ ​ ​ ​ ​

"Сама тема диалоговой площадки "Университетское образование: феномен лидера в различных сферах жизнедеятельности" говорит о многом. Трудно представить сегодня выпускника университета, который не развивал бы в себе не только профессиональные навыки и качества, но и личностные. Вы станете специалистами, кто-то станет руководителем коллектива, будете выполнять свои профессиональные обязанности. И очень важно сформировать в себе ряд тех личностных качеств, которые невозможно приобрести, исключительно сидя за партой, изучая тот или иной предмет", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, есть качества, которые формируются в социально значимой деятельности. "И университет, я считаю, является той площадкой, где вы можете проявить свои лидерские качества, коммуникационные способности, погружаясь в какую-то общественную работу. Вот те все общественные объединения, органы самоуправления, различные кружки, спортивные секции способствуют тому, что наряду с профессиональными навыками молодой человек приобретает социальный и жизненный опыт. Вуз открывает перед вами большие возможности: студенческие отряды, трудовые десанты, производственные практики. Именно здесь начинает формироваться дух корпоративной культуры, который вы понесете в свои коллективы", - отметил министр.

Игорь Карпенко подчеркнул, что жизнь сегодня предъявляет новые требования к специалистам. "В этой связи название сегодняшней диалоговой площадки очень актуально, и оно созвучно с теми направлениями развития системы образования, которые осуществляются в поэтапном движении вперед. Мы учитываем как мировые тенденции, так и свой национальный опыт, свои традиции.​ Для того, чтобы наша система образования отвечала современным вызовам, требованиям, современным потребностям и человека, и общества, и государства", - рассказал он.

Министр добавил, что все эти ключевые моменты будут рассмотрены во время республиканского педсовета в августе.​ В частности, на обсуждение будут вынесены проект концепции развития системы образования до 2030 года, обновленный кодекс об образовании, который готовится ко второму чтению, а также изменения в правила приема в высшие учебные заведения. "Все эти документы определяют перспективы развития нашей отрасли", - заключил он.-0-