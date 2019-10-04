Карпенко высказался за дружеское взаимодействие учителей и учеников

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко отмечает важность дружеского взаимодействия учителей и учеников, а также родителей. Такое мнение он высказал сегодня журналистам перед торжественным собранием во Дворце Республики в Минске ко Дню учителя, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главное, чтобы и учитель, и ученик всегда были вместе. Тогда будет серьезный результат. Если это понимают и родители учащихся, то у нас будут настоящие граждане своей страны, профессионалы", - сказал Игорь Карпенко. Он также напомнил высказывание Конфуция о том, что учитель и ученик растут вместе.

В стране реализуются Концептуальные подходы к развитию системы образования Беларуси до 2020 года и на перспективу до 2030 года. Они учтены в проекте новой редакции Кодекса об образовании. "Постепенно мы движемся в том направлении, которое для себя определили", - отметил министр.

В проекте обновленного кодекса нашел отражение переход на всеобщее среднее образование, который в Беларуси уже сделан. После 9-го класса можно пойти учиться в среднее специальное или профессионально-техническое учреждение образования и там же получить общее среднее образование. Кто-то пойдет в 10-11-е классы, чтобы целенаправленно поступать в вуз, кто-то - на базовый уровень в общую среднюю школу, чтобы получить там профессиональную подготовку. "Фактически, у нас уже действует система всеобщего среднего образования", - резюмировал Игорь Карпенко.-0-