Карпенко: WorldSkills Belarus - незабываемый праздник для всей системы профобразования

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus - незабываемый праздник для всей системы профобразования, заявил министр образования Игорь Карпенко, выступая на торжественном закрытии конкурса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

"Сегодня завершился IV Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus. Это всегда яркий и незабываемый праздник для всей системы профессионального образования. Нынешний конкурс не стал исключением. В условиях конкурентной борьбы на площадках выставочного комплекса Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" участники показали блестящую технику и навыки высокого уровня. Приятно отметить, что в каждом регионе республики есть современные, прекрасно подготовленные, влюбленные в свою профессию кадры. Кадры, обладающие уникальными способностями в области различных технологий, транспорта и логистики, услуг, творческих профессий и моды", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, за 6 лет движение WorldSkills в нашей стране дало хороший импульс популяризации рабочих профессий в обществе и повышению привлекательности профессионального образования как по традиционным, так и перспективным специальностям и профессиям будущего. Сам конкурс профессионального мастерства стал важнейшим элементом национальной системы профессионального образования.

"Республиканский конкурс профессионального мастерства World Skills Belarus - 2020 завершился. Но мы будем и в дальнейшем продолжать традиции конкурсного движения, использовать полученный опыт для формирования профессиональной элиты страны. Желаю вам новых успехов, побед и свершений", - отметил министр. Он поблагодарил участников, экспертов, партнеров конкурса, всех неравнодушных людей, которые организовали и провели этот праздник на высоком профессиональном уровне, а также поздравил победителей и призеров конкурса.-0-

Фото Оксаны Манчук