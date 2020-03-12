Карпенко: заказчикам кадров нужно усилить профориентационную работу с учащимися

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заказчикам кадров нужно усилить профориентационную работу с учащимися, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко на совместном заседании Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей и Общественно-консультативного совета по вопросам образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко

"Нам нужен новый подход к организации взаимодействия в профориентационной работе. Представители предприятий и организаций должны взаимодействовать с будущим абитуриентом, озвучивать перспективы развития своего сектора экономики, конкретных организаций, показывать преимущества профессионального выбора. Сейчас профориентационной работой в основном заняты школа и система профессионального образования, но мы видим, что надо объединять усилия", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, недостаточно используются возможности целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих. "Если организация заинтересована использовать преимущества целевой подготовки, ей нужно работать со школьниками, искать мотивированных, способных ребят, проводить целенаправленную работу по привлечению к конкретной профессии, организации, - отметил министр. - Мы со своей стороны готовы идти на встречу. В новой редакции Кодекса об образовании убрали ограничение по целевой подготовке для организаций, находящихся в населенных пунктах с численностью населения более 20 тыс. человек".

Игорь Карпенко подчеркнул, что необходимо достичь понимания и по вопросам закрепления на предприятии выпускников, а также их профессионального роста. Для этого необходимо использовать все мотивационные инструменты: карьерные траектории, перспективы саморазвития через стажировки, повышение квалификации, участие в проектах, социальные пакеты, доступные молодому специалисту. Кроме того, во взаимодействии с государственными органами управления нужно уделить особое внимание вопросам обучения взрослого населения.

"Сегодня многие подведомственные предприятия имеют проблему нехватки кадров. Очевидно, что молодежь не закроет текущих потребностей в рабочих и специалистах, ведь из учреждения образования они выйдут через год, два, три, четыре. Нужно обращать внимание на взрослое население, искать пути обучения их в учреждениях образования. Это можно делать за счет программ занятости населения, за счет предприятий и средств самого работника", - добавил министр.-0-

Карпенко: рынок труда нуждается в кадрах новой формации Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко во время совместного заседания Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания и Общественно-консультативного совета по вопросам образования.

Фото Максима Гучека