Карпенко: живое общение педагога и ученика бесценно

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Живое общение педагога и ученика бесценно. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко, встречаясь с руководителями учреждений образования Пуховичского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Не единожды это говорил и вновь хочу повторить, что дистанционное образование никогда не заменит классно-урочную систему. Оно может быть хорошим дополнением, но не больше. Поскольку, живое общение педагога и ученика бесценно", - заявил Игорь Карпенко.

По его словам, сегодня меняется парадигма образования. "Учитель теряет функцию единственного источника информации. Все сейчас можно найти в интернете. Поэтому современный педагог должен выступать в роли определенного путеводителя в этом потоке информации. И эта парадигма заставляет нас пересматривать методики обучения", - отметил министр.

Игорь Карпенко, подчеркнул, что необходимо повышать престиж профессии педагога. "Образование - это не сфера услуг. И я бы вас призвал не опускаться до такого понимания. Но вместе с тем престиж учителя напрямую зависит от него самого, от его поведения в реальности и в социальных сетях, от его умения заинтересовать учеников в классе, наладить с ними диалог. Кроме того, необходимо наладить обратную связь с родителями, чтобы знать, в каких условиях живет ученик и с какими проблемами ежедневно сталкивается", - добавил он.-0-