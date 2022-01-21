Карпенков проведет 22 января прямую телефонную линию

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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия с заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками генерал-майором Николаем Карпенковым состоится 22 января. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Вопросы о перспективах развития внутренних войск, специфике выполняемых ими служебно-боевых задач, порядке призыва на срочную службу и поступлении на службу по контракту, об обучении на факультете внутренних войск Военной академии Республики Беларусь, а также проблемные вопросы, возникающие во время службы, можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону (8-017) 374-80-08. -0-