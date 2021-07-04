Карпицкий: безопасность и независимость - осознанный народом национальный интерес

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безопасность и независимость - осознанный народом национальный интерес, заявил корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, главный врач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий.

"День Независимости, который вчера масштабно отмечала вся Беларусь, является главным праздником нашей государственности, связывающим воедино священные понятия - свободы и независимости. Уверен, что это наши основные национальные интересы, - отметил сенатор. - Вспомните, как поднялся рейтинг белорусского лидера в 2014 году, когда начался вооруженный конфликт в Украине. Все наше общество сплотило искреннее желание не допустить подобного в Беларуси. Это говорит о том, что безопасность и независимость - осознанный народом национальный интерес. И именно тогда стало понятно, что эта самая безопасность не возникает сама собой. Для нее нужны соответствующая законодательная база, военные и правоохранительные структуры, политическая воля правительства и народа, нужны выверенные и профессиональные решения на уровне государства".

По мнению Александра Карпицкого, сегодня Беларусь стала настоящей костью в горле для двигателей демократии по американскому образцу.

"Несмотря на применение самых изощренных методов пропаганды и прозападной идеологической обработки граждан оказалось, что заслоном стали победа в Великой Отечественной войне, спокойствие и чистота городов и сел, согласие в обществе. Однако вероятность потерять все социальные завоевания, полученные с таким трудом, остается. Тем, кто сегодня не согласен на сохранение главных национальных ценностей, считаю, надо разобраться в ситуации и отодвинуть в сторону личные амбиции, из которых складывается представление о своей исключительной "невероятности", осознать, что надо не уничтожать собственную страну, а перезагрузить собственное мировосприятие, основой которого должны стать не эмоции, а знания и понимание исконных интересов белорусского народа", - подытожил сенатор.-0-