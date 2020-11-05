Карпов: на специалистов в регионах сейчас ложится очень большая ответственность в борьбе с COVID-19

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На специалистов в регионах сейчас ложится очень большая ответственность в борьбе с инфекцией COVID-19. Об этом заявил сегодня журналистам заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета народный врач Беларуси Игорь Карпов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас самое главное - это вопросы организации. На специалистов, которые работают на местах, ложится очень большая ответственность, потому что мы четко представляем имеющиеся недостатки - они должны устраняться, и это, прежде всего, организационные мероприятия", - сказал Игорь Карпов.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил организовать региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. Персональную ответственность за их работу и результаты будут нести губернаторы и помощники главы государства. Помогать им будут лучшие врачи-инфекционисты, представители медицинской науки, другие специалисты.

Группу экспертов, которые будут консультировать все регионы, сформирует и возглавит Игорь Карпов. Он пояснил, что главная задача группы - организовать высококвалифицированную помощь гражданам в регионах. "Эта помощь должна достучаться до каждого, до любого региона. Она должна быть максимально стандартизирована", - подчеркнул медик.

Он также еще раз напомнил гражданам о необходимости заботиться о себе и своих близких, особенно людях старшего поколения. В числе главных рекомендаций Игорь Карпов назвал дистанцирование, проветривание помещений, соблюдение гигиены рук и ношение масок. "Более половины людей заболевают от бессимптомных лиц, которые передали им эту инфекцию. Если такой человек носит маску, то меньше вероятность этой передачи. Это ответственность, и рукой махать на это сейчас недопустимо", - обратил он внимание.-0-