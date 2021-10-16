Карпов: ношение маски является проявлением ответственности перед обществом

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ношение маски является проявлением ответственности перед обществом, заявил во время ток-шоу "Понятная политика. Плюс" на "Беларусь 1" главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов, сообщает БЕЛТА.

"Нужно понимать, что ношение маски - это ответственность перед обществом, - сказал Игорь Карпов. - Маски очень важны. Необходимо еще и дистанцирование. Убедить людей можно на целом ряде примеров. Например, один пример приведу по вакцинации. Вчера я просто взял и обзвонил 4 наиболее значимые сейчас в борьбе с COVID клиники. И просто спросил две цифры. Первая - какой у вас процент людей вакцинированных лежит в стационаре. И вторая цифра - сколько лежит в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Из 4 больниц не самый тяжелый пациент лежал в одной из них в реанимационном отделении. А вообще, то количество вакцинированных людей, которое проходило по клиникам, было от 2,5% до 4%. Обратите внимание на эти цифры. Это чрезвычайно важно".

Завкафедрой отметил, что вакцина не просто снижает вероятность заболеть. "Она резко снижает вероятность тяжело заболеть и летально заболеть, - пояснил он. - Вирус помолодел. Вирус стал более тяжелый, а, соответственно, и более летальный. В нашу жизнь вошли маски, должно войти дистанцирование и должна войти вакцинация, как эффективный метод борьбы с тяжестью этого заболевания", - добавил Игорь Карпов.

Как сообщалось, масочный режим и соблюдение дистанции в общественных местах стали обязательными в Беларуси с 9 октября.-0-