Карпов о звании народного врача: это результат коллективного труда всех медработников в период COVID-19

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов, которому присвоено почетное звание "Народный врач Республики Беларусь", считает эту награду результатом коллективного труда всех медицинских работников в период пандемии COVID-19. Таким мнением он поделился в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

"Награды такого рода не являются личными, обычно это коллективные и представительские награды. Огромная благодарность руководству страны за то, что так высоко был отмечен мой труд, но я четко отдаю себе отчет, что это результат коллективного труда. Усилия, затраченные всеми специалистами в тот достаточно сложный момент, были направлены на здоровье народа", - сказал Игорь Карпов.

Все - начиная от младшего медицинского персонала до врачей и консультантов - помощь оказывали максимально. "У нас огромное количество докторов, которые честно отработали на пределе, по полной программе, вылечив огромное количество людей. Это были врачи разных специальностей. Коллеги не только справились, но и продемонстрировали самые лучшие качества, присущие медикам, - мужество и самоотдачу", - отметил главный внештатный инфекционист.

Во время церемонии

Игорь Карпов признался, что, посещая очень много клиник в разных регионах и заходя в палаты к пациентам, услышал огромное количество добрых слов с просьбой отметить того или иного медработника. Люди благодарили, лестно отзываясь о человеческих качествах врачей и медсестер, которые были внимательны и старались поддержать каждого.

"Наши администраторы со стороны Минздрава ездили по регионам, надевали защитные костюмы и ходили по палатам вместе с нами. Они старались успеть в проблемные регионы или когда ситуация требовала административных решений. Это действительно так, просто об этом мало говорят", - добавил главный внештатный инфекционист.

Игорь Карпов по-человечески благодарен коллегам, которые предложили не допускать его к пациентам, ведь известно, что старшее поколение болеет гораздо тяжелее. "Я очень благодарен за заботливое отношение. Когда коллеги проявляют благородство, образцовое исполнение долга, у меня, да и у всех, наверное, это вызывает позитив и самые добрые эмоции. Но если ты возглавляешь службу, должен быть на острие проблемы во всех ситуациях", - сказал он.

Что касается лично народного врача, ситуация с коронавирусом сказалась и на его семье. "У нас хорошие отношения между поколениями, полностью разорвать контакты мы не могли, но по возможности пришлось ограничить общение с пожилыми родителями. Принимали меры, старались держать дистанцию", - отметил он.

За всю историю независимой Беларуси звание народного врача получили лишь два человека - академик НАН ученый-невролог Игнатий Антонов в 1992 году и первый главврач 9-й городской клинической больницы Минска Александр Скачко в 1994-м.-0-