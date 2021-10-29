Карпов: переболевшим COVID-19 не стоит затягивать с вакцинацией

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переболевшим COVID-19 не стоит затягивать с вакцинацией, заявил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов в эфире Первого национального канала Белорусского радио, сообщает БЕЛТА.

"Часто спрашивают, нужно ли прививаться переболевшим. Ответ однозначен: нужно. Если человек не хочет идти через две недели, пусть это (вакцинация. - Прим. БЕЛТА) будет через месяц, полтора месяца, в более поздний срок, но это обязательно нужно делать. Не надо откладывать в долгий ящик вопросы, связанные с вакцинацией", - сказал Игорь Карпов.

Говоря о необходимости вакцинироваться людям, которые перенесли инсульт, другие сердечно-сосудистые заболевания и находятся в довольно тяжелом состоянии, профессор подчеркнул: привиться им также следует. Игорь Карпов заметил, что в этом случае возможные побочные эффекты несопоставимы с рисками самого заболевания COVID-19. После прививки может быть однодневный, в крайнем случае двухдневный подъем температуры. Если же не вакцинироваться, есть риск тяжело заболеть, в особенности это опасно для пожилых людей. "Вы представьте: три недели лихорадки у такого человека (только лихорадки, я не говорю о пневмонии и дыхательной недостаточности)", - добавил он. Между тем заведующий кафедрой обратил внимание на то, что по статистике у людей пожилого возраста температура после вакцинации поднимается реже, чем у молодых.

Говоря о вакцинации детей, главный внештатный инфекционист заметил, что многие страны сейчас идут на это. "Накоплено достаточно много данных. Я думаю, что и мы придем к этому тоже", - сказал он.

Игорь Карпов высказался и о других мерах профилактики. Не потеряли актуальности маски. "Наоборот, в период повышения заболеваемости они чрезвычайно нужны. Если есть решение не штрафовать за их отсутствие, это не значит, что их не нужно носить. Прежде всего нужно ощущать ответственность за свое здоровье и здоровье близких людей", - отметил он.

Впрочем, по словам заведующего кафедрой, маску нужно носить правильно, у многих же она не закрывает нос, как это положено. "Она должна быть надета на лицо правильно: должны быть закрыты дыхательные пути", - добавил Игорь Карпов. Маски и физическое дистанцирование в общественных местах дают хороший профилактический эффект, об этом нужно помнить, заключил главный внештатный инфекционист.-0-

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