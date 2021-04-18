Карпов рассказал о важности вакцинации от COVID-19 и о том, каким препаратом привился сам

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов в эфире телеканала ОНТ рассказал о том, почему важна вакцинация от COVID-19 и какой вакциной привился он сам, сообщает БЕЛТА.

Доктор Игорь Карпов выделил особенности мероприятий по массовой вакцинации населения республики. Это то, что Беларусь довольно рано включилась в процесс испытаний вакцины против коронавируса, пусть и с участием небольшой группы людей, а также в процесс производства собственного препарата. Также само намерение к широкой вакцинации населения. "Это и значительное количество доз вакцины, которые должны выпускаться ежемесячно - порядка 500 тыс., такая цифра прозвучала. Что даст возможность в ограниченный период времени провести вакцинацию", - добавил он.

Кроме медиков, учителей важно, чтобы на старте этих мероприятий привилось как можно больше пожилых людей, считает Игорь Карпов. "Это деликатная тема. К пожилым людям нужен особый подход, убедительные разговоры. Всегда возникает целый ряд аргументов: а что, если поднимется температура и т.д. С одной стороны, действительно бывает какая-то реакция, но не тяжелые последствия. Небольшой и кратковременный подъем температуры. Но когда возникает заболевание - это две-три недели лихорадки даже при благоприятном течении заболевания", - привел контраргументы главный внештатный инфекционист.

Сам он уже привился вакциной "Спутник V". При этом и китайская вакцина, по его словам, работает отлично, при этом гипертермические реакции для нее менее характерны, чем для "Спутник V". Но российская - это так называемая векторная вакцина, с высокой гарантией выработки иммунитета (91%).

Доктор напомнил о том, как в конце 1980-х годов произошел сбой в вакцинации населения СССР. Результат даже вошел в мировые учебники в качестве примера того, что от прививки от дифтерии нельзя отказываться. Только вакцинация позволила потом нивелировать последствия. Игорь Карпов выразил надежду, что общие усилия государства, медиков и всего населения в случае с коронавирусом станут уже положительным примером - как действовать нужно.-0-