Карпов: санитарная служба в Беларуси сыграла положительную роль в борьбе с COVID-19

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарная служба в Беларуси сыграла положительную роль в борьбе с COVID-19, заявил главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Игорь Карпов во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Санитарная служба сыграла положительную роль, особенно в самом начале, когда выявлялись и изолировались контакты. Это работа, которая требует большого профессионализма и хорошей подготовки. Такие специалисты оказались в системе здравоохранения. Это результат того, что в свое время система была сохранена и продолжает функционировать", - сказал Игорь Карпов.

По его словам, страна оказалась готова к проведению тестирования и госпитализации пациентов. "На первоначальном этапе это было уделом врачей-инфекционистов. Они могли дать практические советы и обучить врачей других профилей, которым пришлось работать с такими пациентами", - отметил главный внештатный специалист.

Во многих государствах, где отказались от санитарной службы, теперь ее возрождают. "Я знаю, что большинство уважаемых коллег жалеет, что в ряде стран была принята резкая, я бы сказал, рывковая политика по изменению всей системы эпидемического надзора и по работе с инфекционными пациентами", - добавил он.

Что касается количества коек на 10 тыс. населения, Беларусь находится на 4-м месте в мире, уступая по этому показателю лишь Республике Корея, КНДР и Японии. По данным ВОЗ, по количеству врачей Беларусь также в лидерах - республику опережают только четыре страны, среди которых Греция и Монако. США и Великобритания, например, отстают от Беларуси почти вдвое.-0-