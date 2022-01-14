Карпов: у детей с ОРИ предполагают в первую очередь коронавирус

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У детей с острой респираторной инфекцией предполагают в первую очередь коронавирус, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов.

"Один из американских коллег написал, что у нас необычная ситуация, когда регистрируются и грипп, и коронавирус, и другие вирусы. Конечно, нужно ориентироваться на самочувствие, состояние ребенка и не избегать лабораторных исследований. Они уточняют природу заболевания, потому что все острые респираторные заболевания имеют достаточно сходную клиническую картину. Но когда вирус занимает доминирующую позицию (речь об эпидемии коронавируса. - Прим. БЕЛТА), когда имеется клиническая картина, в этом случае мы прежде всего думаем, конечно, про коронавирус", - сказал Игорь Карпов.

По его словам, в отношении заболеваемости коронавирусом детей "ухо нужно держать востро". "Это совершенно понятно: тяжелое заболевание даже у одного ребенка воспринимается людьми (имею в виду не только врачей, а абсолютно всех) как очень серьезная ситуация. Необходимо держать ухо востро и принимать соответствующие ситуации меры, чтобы минимизировать количество детей, вовлеченных в эпидпроцесс", - добавил главный внештатный инфекционист.-0-

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