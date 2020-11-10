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10 ноября 2020, 19:06

Карпов: у экспертной группы накоплен определенный опыт по противодействию COVID-19

Во время совещания
Во время совещания
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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У экспертной группы накоплен определенный опыт по противодействию COVID-19, отметил во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в Совете Республики заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Игорь Карпов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вторая ожидаемая волна заболевания COVID-19 проходит во время подъема сезонных острых респираторных инфекций, и она ставит ряд серьезных вопросов и по объему оказания помощи, и по количеству пациентов. На этом совещании мы разговариваем обо всем, что необходимо в отношении оказания медицинской помощи нашим пациентам. И целый комплекс вопросов будет обсужден. Вначале это будут вопросы, связанные со стационарной и амбулаторной помощью, затем затронем эпидситуацию", - сказал Игорь Карпов.

Он напомнил, что в Беларуси создаются региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. "Действительно, у экспертной группы накоплен определенный опыт. Мониторинговые группы в первую волну работали во всех регионах. Сейчас решено расширить работу таких групп за счет специалистов из областей. Это коллегиальная помощь тем докторам, которые находятся на острие данной проблемы, которые ежедневно и ежечасно оказывают помощь пациентам с COVID-19", - отметил завкафедрой.

Как подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сегодняшнее совещание - продолжение разговора, который был на прошлой неделе у Президента. "Глава государства четко определил, что за каждым регионом и Минском закреплены должностные лица, которые будут заниматься организацией этой работы. Необходимо дать объективную оценку, как сегодня оказывается медицинская помощь в Минске, потому что мы видим, что количество случаев ковид-инфекции увеличивается. И нам надо принимать все меры для того, чтобы эффективно оказывать медицинскую помощь, чтобы эффективно работали наши учреждения здравоохранения. Но, что немаловажно, мы должны оказывать помощь и больным с другими заболеваниями", - заявила она.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

Спикер отметила, что Совет Республики и Министерство здравоохранения регулярно проводят селекторные совещания с регионами и учреждениями здравоохранения. "Сегодня утром состоялось очередное такое совещание, на котором каждая область отчитывалась о том, как складывается ситуация в их регионе. Мы видим, что рост есть. Но вместе с тем, есть свободные места в больницах, что позволяет нам оказывать медпомощь. Есть средства индивидуальной защиты, на чем мы делаем особый акцент. Есть в достаточном количестве лекарственные препараты и, конечно, есть протоколы лечения", - сказала она.

Наталья Кочанова уточнила, что во время совещания в Совете Республики с представителями научного сообщества разговор будет идти об эпидситуации в регионах и о том, какие меры еще необходимо предпринять, чтобы эта ситуация складывалась наиболее благоприятно. Также разговор будет идти о заболеваемости в Минске. "И здесь без глубокого анализа и аналитики обойтись просто невозможно. Конечно, сезонность играет роль в этой болезни. И мы ожидали подъема в октябре-ноябре. Сегодня понимаем, что эту болезнь можно лечить и амбулаторно, и не каждый нуждается в стационарном лечении. Кроме того, мы везде открыли учреждения, которые занимаются долечиванием больных", - пояснила спикер.

Наталья Кочанова подчеркнула, что ситуация с распространением COVID-19 находится на контроле главы государства и всех органов власти. "Средства индивидуальной защиты, оборудование, койко-места, медперсонал - это те вопросы, которые находятся на постоянном контроле. Мы воссоздали работу областных штабов, которые возглавляют губернаторы. Наша задача сегодня - стараться делать все, чтобы оказывать квалифицированную медицинскую помощь", - заключила она.

Доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Светлана Лукашик акцентировала внимание на основных мерах профилактики. "Прежде всего следует выполнять те рекомендации, которые очень хорошо обозначены эпидемиологами. Это ношение масок, дистанцирование. Каждый из нас должен помнить, что мы обязаны беречь наших близких, особенно пожилых людей, поскольку болеют они тяжелее. Для того чтобы заболеваемость сокращалась, мы все должны работать в едином ключе", - сказала она.

Особое внимание медики обращают на детей. "Безусловно, дети болеют, но к нашему счастью, в более легкой форме. Однако вместе с тем дети являются универсальными переносчиками. Они приносят инфекцию в семью. Потому что если взрослому человеку достаточно просто объяснить, что такое социальное дистанцирование и ношение маски, то для ребенка в том коллективе, в котором он общается, - это практически невозможно", - добавил заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич.-0-

В Беларуси выздоровели и выписаны 91 646 пациентов с COVID-19

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Теги
вирус Кочанова Министерство здравоохранения Совет Республики
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